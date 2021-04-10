В Мадриде с аукциона срочно сняли картину XVII века

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С аукциона в Мадриде в срочном порядке снята картина XVII века со стартовой ценой в полторы тысячи евро. Внезапно выяснилось, что полотно может принадлежать кисти великого живописца Караваджо и стоить в гораздо дороже,
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian, речь о холсте Ecce homo ("Се человек") размером 111 на 86 сантиметров, на котором изображен Понтий Пилат, показывающий народу Иисуса Христа после бичевания.
Автором картины, согласно описанию мадридского аукционного дома Casa Ansorena, является Хосе де Рибера, который долгое время жил и работал в Неаполе. Однако, как недавно выяснили специалисты из музея Прадо, полотно может быть написано Караваджо. По их словам, они собрали "достаточное количество стилистических и документальных свидетельств", чтобы доказать свою теорию.
И хотя с мнением испанских искусствоведов согласны далеко не все эксперты, Минкультуры Испании после экстренного совещания все же приняло решение снять произведение с торгов.
"Главное управление изобразительных искусств министерства и совет по квалификации, оценке и экспорту наложили запрет на вывоз картины", — сообщил Хосе Мануэль Родригес-Урибес, министр культуры Испании.
По его словам, картина в любом случае ценная, и ее необходимо лучше изучить. Он также сообщил, что в ведомстве уже попросили объявить эту работу объектом культурного наследия. "Эта двойная гарантия того, что полотно останется в Испании", — добавил Родригес-Урибес.
В The Guardian отмечают, если подтвердится, что картину действительно написал Караваджо, то она может стоить до 150 миллионов евро.