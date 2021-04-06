В Испании открылись музеи Сальвадора Дали

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Все три музея Сальвадора Дали, расположенные в Фигерасе, Пуболе и Портльигате (Жирона), снова открыли свои двери. Музеи не работали несколько месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией. По сообщению Фонда Гала-Сальвадора Дали, открытие стало частичным и пришлось разработать новое расписание.
С 7 апреля по 31 мая музеи будут работать со среды по воскресенье. Театр-музей Дали в Фигерасе и Castell Gala Dalí в Пуболе будут работать с 10:30 до 15:00, а Дом Сальвадора Дали в Портльигате — с 10:30 до 18:00.
В Тетаре-музее в Фигерасе можно увидеть выставку «Дали: сюрреализм - это я!», на которой представлены 12 ключевых работ сюрреалистического периода Дали и к которой добавлены пять новых, малоизвестных работ из серии «Воспоминания о сюрреализме».