Испанский писатель и поэт Кабальеро Бональд умер на 95-м году жизни

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Удостоенный премии Мигеля де Сервантеса в 2012 году испанский писатель и поэт Хосе Мануэль Кабальеро Бональд умер на 95-м году жизни в Мадриде. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство EFE. Причина смерти не уточняется.
Хосе Мануэль Кабальеро Бональд родился 11 ноября 1926 года в городе Херес де ла Фронтера (автономное сообщество Андалусия). Он считается писателем "поколения пятидесятых годов" (литераторов, получивших известность после гражданской войны в Испании). На его счету множество произведений, среди которых "В доме отца" (En la casa del padre, 1988), "Мертвые часы" (Las Horas Muertas, 1959), "Естественный отбор" (Seleccion Natural, 1983), "Двойная жизнь" (Doble Vida, 1989).
Кабальеро Бональд являлся лауреатом различных национальных и международных премий.
Источник: ТАСС