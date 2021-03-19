В Испании у чёрных археологов изъяли бесценный клад

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В Андалусии у торговцев древностями изъят клад, возраст которого, по оценкам специалистов, составляет около 1000 лет. Он относится к периоду Кордовского халифата.
Как сообщает El Pais, в полицию Кордовы обратился местный археолог. Он обнаружил на одном из сайтов в Интернете фотографии уникальных древних украшений. Он предположил, что это часть клада, который пытаются продать чёрные археологи. Стоит отметить, что любительский поиск с металлоискателем в некоторых регионах Испании, в том числе в Андалусии, запрещен без лицензии, которую получить не так просто. К тому же он не нашёл этих артефактов в каталогах.
Полиция установила владельцев сокровищ и конфисковала их. Сообщается, что на многих предметах ещё сохранились остатки грунта, что говорит о том, что клад был найден недавно. Специалисты также уверены, что это не весь клад. Они утверждают, что в нём обязательно должны были быть монеты. Их легче продать на чёрном рынке, поэтому, вероятно, кладоискатели уже успели от них избавиться.
Клад состоит из 623 ювелирных изделий, в том числе 98 золотых и серебряных украшений, а также серебряных изделий, покрытых золотом.