В Барселоне скончалась известная актриса Монтсеррат Карулья

Монтсеррат Карулья родилась в Барселоне в 1930 году. Свою карьеру в кино она начала с роли в фильме "Борозды" в 1951-м. Всего же она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Последние картины с ее участием: "Приют" (El orfanato, 2007), "Рождественская ночь в Барселоне" (Barcelona, nit d'hivern, 2015), сериал "Я знаю, кто ты" (S qui n eres, 2017). Кроме того, у актрисы множество ролей в театральных постановках. В 2008 году актриса была удостоена Золотой медали правительства Каталонии.

"Мы знаем, что у нее была прекрасная, фантастическая жизнь, она занималась любимым делом и получала от этого удовольствие. Рядом с ней всегда были семья и друзья. Она нас любила и оберегала. Её же любила вся Каталония", - сказала дочь актрисы Вики Пенья. В последние годы Карулья активно поддерживала сторонников независимости Каталонии. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, она вела довольно активный образ жизни и каждый день совершала пешие прогулки по бульвару Рамбла. Во время пандемии коронавируса Карулья оказалась в домашнем заточении и очень переживала из-за этого.