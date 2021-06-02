У испанского наркоторговца нашли картину Франсиско Гойи

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Операция по задержанию наркоторговца в Валенсии закончилась неожиданным изъятием картины кисти великого живописца Франсиско Гойи.
Полицейские пришли к подозреваемому с обыском. Соседи отмечают, что мужчина жил на широкую ногу: ездил на дорогих автомобилях и мотоциклах, носил часы Rolex. Во время обысков среди атрибутов роскошной жизни и 7 килограммов чистейшего кокаина агенты нашли и полотно Гойи.
В правоохранительных органах отмечают, что приобретение предметов искусства — один из самых популярных способов отмыть грязные деньги. И наркоторговцы часто им пользуются.