Режиссёр Педро Альмодовар высказался о коронавирусе и карантине

«Сейчас, в этот самый момент, я как гражданин не знаю, что мне делать. Я не знаю, ехать ли мне на отдых в эти выходные или остаться в заточении дома», - цитирует Альмодовара Europa Press, отмечая, что эти комментарии режиссёр сделал до того, как в Мадриде было объявлен режим ЧП. «Политикам надо бы уже договориться друг с другом. Речь не идёт об их личных проблемах, это наши проблемы», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что культурной жизни ничего не угрожает. «В эти три месяца карантина весь мир смотрел сериалы, фильмы. Это и есть культура. За всем этим стоят осветители, сценаристы, режиссёры, актёры, уборщики… Они все — служители культуры и абсолютно незаменимы», - заявил Альмодовар.