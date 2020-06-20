Оперный театр Барселоны даст концерт для растений

Оперный театр «Лисеу» 22 июня даст первый после карантина концерт. Но вместо людей на нём будут присутствовать только растения.
Все места уже заняты. На каждом стоит горшок с каким-нибудь растением. «Рассаживать» их старались так, чтобы высокие пальмы не загораживали обзор низкорослым фикусам.
В программе — произведения Джакомо Пуччини. Концерт под названием Concert for the Biocene будет транслироваться на канале «Лисеу» в YouТube.
Все растения после концерта отправятся в медицинские учреждения Барселоны.
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