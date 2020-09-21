Недовольные дистанцией зрители сорвали спектакль в Королевском театре Мадрида

Королевский театр в испанской столице был вынужден отменить запланированный на вечер воскресенья спектакль из-за протеста части публики. Об этом сообщили в понедельник в главном оперном театре Мадрида.
Некоторые зрители сочли, что не были соблюдены меры безопасности, необходимые для сдерживания пандемии, передаёт ТАСС. "20 сентября перед началом спектакля "Бал-маскарад", в ходе которого было занято 905 кресел (51,5% от общей вместимости зала), группа зрителей выразила несогласие расположением своих мест с помощью аплодисментов и криков", - уточнили в театре. Там отметили, что протест продолжался, несмотря на то, что недовольным предложили поменять места или вернуть деньги за билеты.
После того, как часть зрителей пересела, были предприняты две попытки начать представление. Однако небольшая группа пришедших на спектакль все же продолжила выражать свое недовольство. "Поэтому ее [оперу] пришлось отменить", - уточнили в Королевском театре. Как передают местные СМИ, часть публики была недовольна несоблюдением, по ее мнению, безопасной дистанции между зрителями.Темы: Культура Мадрид Общество