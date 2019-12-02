На ЖД-станции в Барселоне выставили разрисованную дверь поезда

На станции Сантс в Барселоне выставили дверь от вагона, полностью расписанную граффити. Её представили как образец современного уличного искусства. Дверь поместили за стекло и сделали подсветку.
В ЖД-компании Renfe отметили, что главная цель превращения разрисованной двери в экспонат — наглядно продемонстрировать, сколько средств уходит ежегодно на борьбу с вандалами и обновление вагонов.
Уже 3 декабря дверь уберут. Она отправится дальше по городам Испании и будет выставляться на других железнодорожных станциях страны.Темы: Культура Барселона