Британский коллекционер вернул Испании краденые древние шлемы

Семь бронзовых шлемов (400 - 200 лет до нашей эры), нелегально вывезенных с территории Испании, возвращены обратно.
Шлемы вернул коллекционер из Великобритании Кристиан Леветт. Он купил их на аукционе в Мюнхене в 2008 году за 330 тыс. евро. Но когда коллекционер узнал о криминальном происхождении шлемов, он решил добровольно вернуть их в Испанию. Теперь он попробует вернуть свои деньги у тех, кто продал ему артефакты.
Шлемы были вывезены тайком с места раскопок на севере Испании ещё в 1980 году.Темы: Культура