В музеях Дали за год побывали более миллиона посетителей

Три музея Сальвадора Дали приняли в 2019 году 1 060 364 посетителя — на 4% больше, чем в 2018-м. Рост посещаемости зафиксирован во всех трёх музеях: Театре-музее Дали в Фигерасе, замке Гала-Дали в Пуболе и Доме Сальвадора Дали в Порт-Льигате.
По данным Фонда «Гала - Сальвадор Дали», Театр-музей в Фигерасе посетили за год 819 542 человека. Из них 63 тысячи получили бесплатные билеты, которые каждый год раздают детям до 8 лет и учащимся близлежащих школ.
В замке в Пуболе, который открылся 15 марта, побывали 83 902 посетителя.
А Дом Дали в Порт-Льигате, работавший с 12 февраля, принял 156 920 человек.
Темы: Культура