На аукцион выставят работы Пикассо общей стоимостью 100 миллионов долларов

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Sotheby's объявил, что в октябре в Лас-Вегасе (США) выставит на аукцион несколько важных работ Пабло Пикассо общей стоимостью около 100 миллионов долларов, принадлежащих казино MGM Resorts.
Мероприятие состоится 23 октября в роскошном отеле Bellagio. В частности, в продажу поступят одиннадцать произведений Пикассо, в том числе картины маслом, работы на бумаге и керамика, охватывающие более пятидесяти лет карьеры уроженца Малаги, с 1917 по 1969 год.
Среди них выделяется Femme au béret rouge-orange (Женщина в красно-оранжевой шапочке), один из последних портретов Марии-Терезы Вальтер — музы Пикассо. Эта работа создана в 1938 году и стоит от 20 до 30 миллионов долларов.
Также будут проданы за 20-30 млн Homme et Enfant (Мужчина и мальчик) и Buste d'homme (Бюст мужчины) за 10-15 млн.
В мае "Женщину, сидящую у окна" кисти Пикассо продали за 103 млн долларов.