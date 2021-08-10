Джонни Депп прилетит в Сан-Себастьян за наградой

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Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра.
"Джонни Депп, один из самых талантливых и разносторонних актеров современной кинематографии, получит премию "Доностия" 22 сентября в зале Kursaal в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне", — цитирует жюри агентство РИА Новости.
На прошлогоднем смотре Депп тоже был одним из самых ярких гостей, когда вместе с режиссером Джульеном Темплом представлял документальный фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".
Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".
Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.