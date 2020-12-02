Испания лидирует по числу арестованных представителей творческих профессий

В отчете независимой международной организации по защите свободы творческого самовыражения Freemuse говорится, что в Испании под следствием находятся 14 представителей творческих профессий. Об этом сообщает La Sexta. Это делает Испанию страно с наибольшим числом подобных арестов.
Испания по этому показателю стоит выше Ирана (13 человек под арестом), Турции (девять) и России (четыре). «Сегодня у нас есть феномен — социальная цензура. Люди имеют право голоса, а мнения любого рода сразу доходят до нас», - сказал писатель и журналист Начо Карретеро. Важным фактором в Испании является использование социальных сетей, которыми иногда злоупотребляют.
Защита чувств верующих, борьба с терроризмом, расизмом и гомофобией — вот главные поводы для государства, чтобы нарушить свободу творчества, подчёркивает La Sexta.
В среду стало известно, что в Испании задержан известный танцовщик по подозрению в создании преступной группировки и контрабанде наркотиков.Темы: Культура