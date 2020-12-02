Известного испанского танцовщика подозревают в организации преступной группировки

Известный испанский танцовщик Рафаэль Амарго задержан в ходе операции, которую проводит в эти дни Национальная полиция. Его подозревают в создании организованной преступной группировки и контрабанде наркотиков. Вместе с ним задержаны ещё три человека из его близкого окружения, передаёт информационное агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.
Рафаэль Амарго родом из Гранада и известен, прежде всего, в мире фламенко. 3 января он должен был представить в театре La Latina в Мадриде свою новую работу под названием Yerma, поставленную по произведению Федерико Гарсиа Лорки. Профессионально танцевать Амарго начал в 16 лет и с тех пор стал лауреатом многочисленных премий.
Подробности дела не сообщаются. Полицейская операция ещё не продолжается.Темы: Культура