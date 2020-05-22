Антонио Бандерас недоумевает: почему отменили карантин для футболистов, а для актёров нет?

Испанский актёр Антонио Бандерас заявил в четверг, что его «крайне удивляет» избирательность властей в вопросе отмены изоляционных мер. Он не понимает, почему для футболистов почти полностью отменили карантин и разрешили им тренироваться, а актёров по-прежнему держат дома.
Бандерас пообещал, что его театр в Малаге (Teatro del Soho) возобновит работу как только это станет возможно. Зрителям и актёрам гарантируют полную безопасность. Для этого в зале установлена система очистки воздуха.
Teatro del Soho был открыт в Малаге в прошлом году. Бандерас вложил в театр более 1 млн евро собственных средств. Еще почти 2,5 млн выделил банк CaixaBank. В нем две сцены - основная на 667 мест и малая, рассчитанная на 200 зрителей.Темы: Культура Антонио Бандерас