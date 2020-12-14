Почему даже после вакцинации нужно ходить в маске?

Медики предупреждают, что даже после вакцинированная против коронавируса, не стоит отказывать от ношения защитной маски.

Существуют три основные причины. О них пишет «ИноСМИ» со ссылкой на испанскую газету ABC.

1. Коллективный иммунитет выработается не сразу

Несмотря на то, что с наступлением 2021 года в большинстве стран, в том числе и в Испании, вакцины станут доступны для населения, согласно плану вакцинации, первыми будут привиты наиболее уязвимые группы населения: пожилые люди, живущие в домах престарелых и персонал, ухаживающий за ними, медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и иждивенцы.

Следующими станут люди старше 70 лет и люди с хроническими заболеваниями. Для формирования столь желанного «коллективного иммунитета» — который появится после того, как 70% населения будет привито — потребуется несколько месяцев проведения кампании по иммунизации. Ожидается, что к началу лета уже удастся достичь такого охвата, но до тех пор маска — незаменимое средство защиты.

2. Вакцина мешает заболеть, но не заразиться

«Многие думают, что после вакцинации им больше не придется носить маску», — отметила Мичал Тал (Michal Tal), иммунолог Стэнфордского университета, в своем интервью New Tork Times.

Вакцины против коронавируса вводятся глубоко в мышцы, где они стимулируют иммунную систему к выработке антител. Некоторые из них расположатся на слизистой оболочке носа. Тем не менее, пока неясно, насколько быстро или какое количество антител из резерва можно задействовать.

Если антитела в носу реагируют на вирус менее эффективно, он может осесть на слизистой носа, и тогда при выдохе или чихании человек может заразить других. Именно потому, что человек может и дальше распространять коронавирус даже после того, как ему сделали прививку от вируса, маска остается необходимым средством защиты.

«Предотвратить серьезное заболевание легче, предотвратить легкое — труднее, а предотвратить все инфекции — труднее всего», — заявил американскому изданию Деепта Бхаттачхарйя (Deepta Bhattacharya), иммунолог из Университета Аризоны.

3. Загадка тестов на антитела

На то, чтобы экспресс-тесты распространились по миру и охватили большую часть населения, тоже потребуется время. Власти Мадрида хотят запустить тестирование в аптеках, хотя предложение до сих пор находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения. Вакцина не положит конец пандемии и не станет революцией. Это будет эволюция. Еще одно средство для борьбы с вирусом. А пока не стоит прощаться с тем средством, которое у нас уже есть.

Ранее стало известно, кого не будут вакцинировать против коронавируса в Испании.