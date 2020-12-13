В Минздраве Испании рассказали, когда закончится пандемия 

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал, что к концу лета 2021 года 70% населения страны, скорее всего, будут вакцинированы от коронавируса, что сформирует коллективный иммунитет. По словам министра, это не означает полное окончание пандемии, но это будет «совершенно другая стадия».
Глава Минздрава заявил, что массовое вакцинирование в Испании начнётся в начале января и, «если все пойдет хорошо», через пять или шесть месяцев будет привито большинство населения Испании и Европы. «Вероятно, к концу лета 70% населения будут вакцинированы. И это много, хотя это не будет концом пандемии, потому что конец наступит тогда, когда мы вакцинируем внушительную часть людей на планете. А на это, по оценкам экспертов, уйдёт весь 2021 год и часть 2022 года», - пояснил он.
В эти выходные сразу несколько автономных сообществ Испании ослабили ограничения против Covid-19. В основном это коснулось поездок, массовых встреч, комендантского часа, работы магазинов.