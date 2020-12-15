Число жертв коронавируса в Испании превысило 48 тысяч человек

Последние новости Испании на русском языке
Министерство здравоохранения Испании в понедельник отчиталось о ситуации с коронавирусом за минувшую неделю. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших выросло — с 17 681 до 21 309 человек (из которых 2 448 диагноз поставили в последние сутки).
Общее число заразившихся COVID-19 в Испании с начала пандемии составило уже 1 751 884. Заболеваемость в среднем по стране сейчас составляет 193 больных на 100 тысяч жителей. Это чуть больше, чем в пятницу (189), но меньше, чем в прошлый понедельник (215).
Что касается летальных исходов, то в этот понедельник Минздрав отчитался о 389 умерших. В пятницу было 280, а в прошлый понедельник — 394. Всего же коронавирус унёс жизни 48 013 человек в Испании.