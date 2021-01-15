Pfizer сократит поставки вакцины в Европу

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Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу, сообщил Институт общественного здравоохранения Норвегии.
"Производитель вакцины, компания Pfizer, сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующей недели", — говорится в сообщении института, которое цитирует РИА Новости.
Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи доз на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.
"В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности", — сообщили в институте.