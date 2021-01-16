Коронавирус снова бьёт антирекорды в Испании

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Суточный прирост заболевших COVID-19 в Испании составил в четверг более 40 тысяч человек, что является новым антирекордом. Всего с начала пандемии по меньшей мере 2 211 967 случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте министерства здравоохранения.
За день число заболевших увеличилось на 40 197, что является максимальным показателем с момента выявления инфекции в стране 31 января 2020 года, передает ТАСС. Общее число умерших из-за коронавируса достигло 53 314. В своей статистике Минздрав не приводит сведения о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 828 человек.
В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации.
После рождественских праздников темпы распространения инфекции в стране стали вновь расти. В этой связи власти разных регионов вынуждены ужесточать ограничительные меры.