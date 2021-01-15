В Германии объяснили смерть 10 человек после прививки от коронавируса

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Не менее 10 человек, привитых от коронавируса, умерли в Германии к настоящему моменту. Как сообщило в четверг агентство DPA, их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). Специалисты считают маловероятной связь между смертью привитых и самой вакцинацией. Как отмечается, тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.
"На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней", - отметили в ведомстве, ответственном в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов. В PEI указали на то, что их смерть, скорее всего, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.
По состоянию на 14 января примерно 842,4 тыс. жителей (чуть более 1% от численности населения) Германии получили вакцину от коронавируса. Большинство тех, кто вакцинировался, являются постояльцами домов престарелых или представляют профессии, которым, как и пожилым, вакцина положена в первую очередь. Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ 26 декабря, за день до начала прививочной кампании во многих других странах ЕС.