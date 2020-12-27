В Испании первая вакцина от ковида досталась 96-летней женщине

В Испании в воскресенье началась вакцинация от коронавируса COVID-19: первые дозы вакцины Pfizer получили 96-летняя постоялица дома престарелых и санитарка этого учреждения, передает РИА Новости. Вакцинацию транслировало в прямом эфире государственное телевидение TVE.

Арасели Росарио Идальго Санчес родилась в 1924 году и живет в доме престарелых "Ольмос" в Гвадалахаре (Кастилия-ла-Манча) с 2013 года. У Арасели есть дочь, сын, четыре внука и правнук.

"Очень хорошо, спасибо", - сказала она после того, как ей ввели вакцину. "Посмотрим, добьемся ли мы того, чтобы вирус ушел", - добавила она.

После этого вакцину ввели санитарке этого дома престарелых Монике Тапиас (1972 года рождения), которая здесь работает 10 лет. Она призналась, что для нее честь стать одной из первых вакцинированных в стране. "Мы хотим, чтобы прививку сделали как можно больше людей, чтобы это закончилось, поскольку умерло много людей и жаль, что они не смогли вовремя получить вакцину", - сказала Моника.

В воскресенье будут вакцинированы первые пациенты и медперсонал в других домах престарелых в Испании. В субботу первая партия вакцины Pfizer прибыла в Гвадалахару из Бельгии, затем ее распределили по разным регионам. На Канары, Балеары, в Сеуту и Мелилью ее доставили на военных самолетах.

Сколько именно вакцин в первой партии, минздрав Испании не сообщил. Однако это небольшое количество. Власти обещают, что теперь еженедельно в страну должны доставлять 350 тысяч доз вакцины. В ближайшие 12 недель Испания должна получить 4,6 миллиона доз вакцины, что позволит сделать прививки 2,6 миллиона жителей страны (вакцина вводится дважды).

Вакцинация в Испании разделена на четыре этапа: на первом ее получат постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинский персонал.

Вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech начинается в странах Европы в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, отмечает агентство.

Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии - на 28 декабря.

Страны ЕС не могли начать вакцинацию до одобрений препарата на уровне Евросоюза. Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), первую вакцину - от Pfizer/BioNTech.