Власти Испании ухудшили экономический прогноз

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Правительство ухудшило прогноз дефицита на этот год до 8,4% ВВП. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции министр финансов Мария Хесус Монтеро. Это на 0,7% хуже, чем было в последнем прогнозе (7,7%).
Дефицит бюджета составил 10,09% ВВП по итогу 2020 года (без учета убытков «плохого» банка Sareb). Это лучше, чем прогнозировалось (11,3%).
Сейчас прогноз дефицита на 2022 год составляет 5%, на 2023-й — 4%, на 2024-й — 3,2%.
Что касается госдолга Испании, то в этом году правительство прогнозирует его на уровне 119,5% ВВП, в 2022-м — 115,1%, в 2023-м — 113,5%, а в 2024-м — 112,1%.
Этот прогноз будет включен в так называемую Программу стабильности и роста на 2021-2024 годы, которую Мадрид направит в Брюссель.