Большинство испанских компаний против четырехдневной рабочей недели

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В Испании всерьез рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. И такие компании уже есть. Однако, как показал опрос, проведенный крупнейшими в стране профсоюзными организациями UGT и CCOO, 74% компаний считают этот проект «нежизнеспособным». По крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Оставшиеся 24% настроены оптимистично, но разделились на две группы. 14% работодателей считают такой переход возможным, но при условии коррекции заработной платы в зависимости от сокращения трудового времени. Но 12% считают, что четырехдневка вполне возможна и с сохранением зарплат в полном объёме.
Как ранее сообщала noticia.ru, власти Испании изучают пилотный проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. Но не спешат и не собираются запускать его раньше 2022 года. Между тем, в Испании уже есть компании, которые перешли на такой режим работы. И им понравилось. Первой стала компания Software DELSOL (Хаэн) (занимается программным обеспечением), сотрудники которой уже больше года работают четыре дня в неделю. За это время компания увеличила штат и улучшила условия труда. Деятельность Software DELSOL остаётся прибыльной, несмотря на экономический кризис в стране и мире. Издержки на обеспечение рабочего процесса снизились, а экономические показатели выросли. Также вырос уровень удовлетворённости сотрудников.