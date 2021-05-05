Данные клиентов курьерской службы Glovo утекли в даркнет

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Испанская курьерская компания Glovo подверглась кибератаке. В результате хакеры получили данные клиентов и доставщиков. База выставлена на продажу в даркнете. Ее случайно обнаружил специалист по кибербезопасности Алекс Холден и сразу сообщил об этом Forbes.
В Glovo признали утечку данных и уже устранили уязвимость. В компании утверждают, что хакерам не удалось получить доступ к банковским данным.
Около месяца назад Glovo привлек инвестиции почти на 530 млн евро за один рануд финансирования. Это рекорд для Испании. Glovo доставляет еду, продукты, товары из магазинов и аптек. Стартап доставляет в том числе еду из McDonald’s, KFC, Burger King и продукты из супермаркетов Carrefour. Glovo работает не только в Испании, но еще в 20 странах. Среди них есть Украина, Казахстан, Киргизия и Молдавия.