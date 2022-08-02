Власти Испании утвердили план по энергосбережению

Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, в частности, речь идет об ограничениях на использование кондиционера и отопления в общественных помещениях, сообщается на сайте испанского правительства.

"Совет министров утвердил декрет о мерах по обеспечению экономической устойчивости, который включает в себя план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в регулировании температуры воздуха в помещениях, чтобы сократить потребление энергии в административных зданиях, общественных помещениях, магазинах и облегчить соблюдение европейских обязательств на фоне конфликта в Украине", - приводится в заявлении слова вице-премьера Испании и министра экологического перехода Тересы Риберы.

Согласно утвержденному плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск).

Помимо это план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

"Мы не можем позволить себе роскошь потерять хотя бы один киловатт-час", - заявила Рибера.

Источник: РИА Новости