Санчес: Испания может стать газовым хабом для Европы

Власти Испании полагают, что страна обладает потенциалом для того, чтобы стать газовым хабом для Европы. Об этом заявил в среду председатель правительства королевства Педро Санчес.

"У нас есть важная структура по регазификации в Европе, самая важная в Европе, - сказал премьер. - Мы считаем, что у Испании есть возможность стать хабом по сжиженному природному газу (СПГ - прим. ТАСС), чтобы иметь возможность экспортировать и стать альтернативой российскому газу". Глава кабмина уточнил, что в июне текущего года 20% импортируемого в Испанию СПГ было затем реэкспортировано в другие государства ЕС.

"У нас очень диверсифицированные источники энергоснабжения, - заверил Санчес. - Менее 7% импорта газа приходится на Россию".

По данным испанской энергетической компании Enagas, в июне текущего года 24,4% из 35 890 ГВтч газа, импортированного Испанией, поступило из России, что сделало РФ вторым поставщиком в королевство после США. В первом полугодии текущего года импорт российского газа составил 22 948 ГВтч, что на 3,2% больше, чем в первой половине 2021 года.

Источник: ТАСС