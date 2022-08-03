Испанское оливковое масло может значительно подорожать

Сильная жара может привести к сокращению производства оливкового масла в Испании, что приведет к его подорожанию. Об этом заявил министр сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании Луис Планас в опубликованном во вторник интервью агентству Bloomberg.

"Если в ближайшие недели температура не снизится или не будет дождя, урожай оливок в этому году будет заметно ниже, чем в предыдущие годы. Сектор оливковой продукции обеспокоен из-за ситуации с производством масла", - сказал министр.

По словам Планаса, уменьшение объемов поставок оливкового масла из Испании, на которую приходится почти половина мирового производства, и перебои с поставками масла с Украины, вероятно, будут способствовать росту цен на этот вид продукции.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные Международного совета по оливковому маслу (IOC), цены на рафинированное оливковое масло испанского производителя Jaen уже увеличились в июне на 8,3%.

Источник: ТАСС