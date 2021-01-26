Владельцы автомобилей Volkswagen в Испании получат денежную компенсацию

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Суд в Мадриде обязал компанию Volkswagen выплатить компенсацию владельцам дизельных автомобилей со встроенными устройствами для занижения показателей уровня выбросов. Как сообщает Reuters, всего будет выплачено более 16 млн евро.
Судебное разбирательство длилось пять лет. В итоге Мадридский суд обязал автопроизводителя выплатить каждому потерпевшему по 3 тыс. евро. В 2015 году Volkswagen признал тайное использование программного обеспечения для прохождения тестов по количеству выбрасываемых вредных веществ.
Впрочем, сейчас Volkswagen намерен обжаловать решение испанского суда.