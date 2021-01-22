Испании досталось более 40% средств, выделенных ЕС на возобновляемую энергетику

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Первое место по полученным от ЕС средствам на развитие возобновляемой энергетики заняла Испания: в период с 2014 по 2020 год она получила около 160 млн евро, что соответствует 41,4% всех средств, выделенных европейскими властями на такие инвестиции. Это данные исследования, опубликованного британской компанией HeatingForce.
Как сообщает «Коммерсант», в общей сложности в этот период ЕС выделил на распространение возобновляемых источников энергии около 387 млн. Эти средства выделены в рамках программы Horizon 2020, целью которой является финансирование самых разных научно-исследовательских проектов, она охватывает период с 2014 по 2020 год.
На втором месте после Испании по выделенным на развитие этой сферы средствам находится Италия: она получила 66,6 млн (17,2%), на третьем месте — Франция с 47,8 млн (12,4%).