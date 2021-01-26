К 2050 Испания планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии

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Более 70% энергии в Испании к 2030 году будет из возобновляемых источников, заявил председатель правительства Педро Санчес. А к 2050 году — все 100%.
«В скором времени мы примем в парламенте закон о климатических изменениях. В 2030 году 74% энергии будут производится из возобновляемых источников. Цель – 100% возобновляемая энергия к 2050. В следующие три года мы инвестируем 1,5 млрд евро в развитие проектов «зеленого водорода» и около миллиарда в экономику замкнутого цикла», – рассказал Санчес на круглом столе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в режиме онлайн. Об этом сообщает РИА «Новости».
Власти Испании также собираются обновить почти полмиллиона зданий для повышения их энергоэффективности.
Энергия в Испании одна из самых дорогих в странах ЕС. В начале 2021 года тарифы на электроэнергию в Испании бьют рекорды.