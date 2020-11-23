Вакансии в Испании: на почту требуется 3 391 сотрудник

Испанская почта (Correos) объявила о наборе сотрудников. Всего работу получит 3 381 человек.
Записаться можно с 23 ноября до 1 декабря через официальный сайт.
На работу возьмут курьеров, почтальонов, работников логистических центров и поддержки клиентов. Больше всего вакансий — 2 356 — приходится на разносчиков корреспонденции. 505 рабочих мест - на сортировщиков почты. 520 - на поддержку.
Из всех вакансий 840 находятся в Каталонии, 590 — в Мадриде и 473 — в Валенсии.
Ранее о массовом наборе сотрудников сообщили торговые сети Decathlon, Leroy Merlin и Sprinter.Темы: Бизнес