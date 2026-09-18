Американская Anthropic, разработчик Claude, открывает в Мадриде свой первый испанский офис. Мадрид станет базой для работы с Южной Европой и испаноязычными рынками. Испанское направление возглавит Кристина Питарч — бывший руководитель Google Cloud Security в регионе EMEA.

Компания объясняет выбор Испании быстрым ростом Claude: по её данным, сервис здесь используют в 2,7 раза активнее, чем можно было бы ожидать исходя из численности населения. Среди испанских клиентов Anthropic уже называют Santander, CaixaBank, BBVA, Telefónica и Indra.