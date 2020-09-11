В испанских супермаркетах появились бюджетные маски

Сеть супермаркетов DIA выставила на продажу в Испании новую модель защитных масок. Их отличает низкая цена — всего 60 евроцентов за штуку.
Бюджетные маски производит в Бадахосе компания Pi Medical. Это не совсем обычная компания. Около 90% её работников — люди с ограниченными возможностями. Что касается новых масок, то они состоят из трёх защитных слоёв и останавливают до 99% опасных частиц. «Это делает модель более эффективной и надёжной», - говорят производители. Кроме того, утверждается, что эти маски сделаны из лёгких материалов и в них легче дышится.
Маски продаются по всех магазинах DIA (в том числе онлайн-магазине) в коробках по 10 штук. По шесть евро за коробку.Темы: Бизнес