В Испании закрывается 122 компании в день из-за пандемии

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Ежедневно в Испании закрывается в среднем 122 компании, подсчитали аналитики Службы государственного страхования. За 2020 год с экономическими проблемами в Испании не справились 44 759 компаний, в основном это мелкий и средний бизнес.
По состоянию на конец декабря минувшего года в стране насчитывалось 1 295 656 компаний. Это самый низкий показатель с конца 2015 года. Как ранее сообщала noticia.ru, аналитики финансового конгломерата Credit Suisse спрогнозировали четырёхлетнее восстановление испанской экономики до докризисного уровня.
В прошедшем году главной опасностью для испанского бизнеса стали ограничения, введённые для сдерживания пандемии коронавируса. Особенно пострадали заведения общепита и магазины.