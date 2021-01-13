Тарифы на электроэнергию в Испании бьют рекорды

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Цены на электроэнергию в Испанию продолжают бить рекорды. И это при том, что в эти дни страна переживает аномальные холода. Так, 11 января средняя цена составила 82,45 евро/МВтч. 12 января — 84,25 евро. В среду будет побит очередной рекорд — 89,94 евро.
Повышение цен затрагивает потребителей, которые заключили договор о Добровольном ценообразовании для мелких потребителей (PVPC). Это не следствие прямого решения правительства, как многие считают, а естественное проявление функционирования рынка электроэнергии. Однако рост цен стал поводом для очередного столкновения между политическими партиями PSOE и Unidas Podemos. Последние призывают социалистов к проведению энергетической реформы. PSOE сопротивляется.
Ранее noticia.ru сообщала, что в начале 2021 года электричество в Испании подорожало на 27% — до 16,81 евроцента за киловатт-час. Ровно год назад тариф составлял 13,24 евроцента за киловатт-час, напоминают в Организации защиты потребителей Facua.
Накануне испанцы пережили самую холодную ночь за последние 20 лет. В населенном пункте Бельо (автономное сообщество Арагон) столбик термометра опустился до минус 25,4 градуса, в муниципалитете Молина-де-Арагон (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) - до минус 25,2 градуса. В районе мадридского аэропорта Барахас температура составила минус 13,2 градуса. В парке Ретиро в столице столбик термометра опустился до минус 7,4 градуса, что стало самым низким показателем с 1985 года.