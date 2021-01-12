Credit Suisse: Испании нужно четыре года для восстановления экономики

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Аналитики швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse спрогнозировали четырёхлетнее восстановление испанской экономики после пандемии коронавируса.
Эксперты ожидают 6,2-процентного роста ВВП Испании в наступившем году и 5,6-процентного в 2022-м. В 2020-м экономика страны рухнула на 11,5% из-за экономического кризиса, спровоцированного эпидемией COVID-19. Кроме того, в этом и следующем году прогнозируется рост инфляции в Испании на 0,6% и 0,8% соответственно.
В Credit Suisse называют Испанию в числе стран, наиболее пострадавших экономически в результате пандемии. И на восстановление до докризисного уровня уйдёт примерно четыре года, подсчитали аналитики. Столько же потребуется Франции, Перу и Колумбии.