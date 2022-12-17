В Испании задержан представитель брокерской платформы Everfx

Правоохранительные органы Испании задержали одного из лидеров группы, которая может быть причастна к многомиллионному кибермошенничеству. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе гражданской гвардии королевства.

По ее информации, арест был проведен 14 декабря в аэропорту Барселоны. Как уточнили в полиции, был задержан один из лидеров "платформы Everfx, предположительно причастной к крупнейшей в мире финансовой афере, расследуемой в рамках дела "Форекс". Отмечается, что удалось пресечь деятельность преступной группировки, которая действовала через кол-центры, расположенные в странах за пределами Евросоюза, "совершая мошеннические операции с многомиллионной прибылью".

Как пояснили испанские правоохранительные органы, в Албании также были задержаны два человека. Предполагается, что к делу причастны сотни тысяч человек по всему миру.

Источник: ТАСС