Сотрудники магазинов Zara и Pull&Bear собрались бастовать в разгар распродаж

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Испанские профсоюзы объявили о забастовке работников магазинов Zara и Pull&Bear, которая начнётся 7 января — в первый день зимних распродаж.
Главная цель забастовки — добиться повышения зарплат. Как ожидается, к ней присоединятся сотрудники магазинов по всей стране. Поводом послужило соглашение о повышении зарплат в магазинах провинции А-Корунья, которое было достигнуто 22 декабря. Там работникам Zara и Pull&Bear пообещали повысить оклад более чем на 320 евро. Теперь их коллеги в других регионах хотят так же.