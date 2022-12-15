RTVE: продукты в Испании подорожали за год на 15% 

Продукты питания в Испании подорожали на 15,3% в ноябре в межгодовом исчислении, несмотря на сокращающийся уровень инфляции в стране. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на собственное исследование.

Больше всего за последний год подорожали сахар (50,2%), масла и жиры (31,5%), молоко (30,9%), яйца (27,1%), крупы (22,9%), молочные продукты (21,7%) и картофель (21,5%).

При этом годовая инфляция в Испании в ноябре опустилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года (6,1%), свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). Замедление годового индекса потребительских цен, которое наблюдается уже четвертый месяц подряд, в основном связано со снижением цен на топливо и электроэнергию.

По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

Источник: РИА Новости