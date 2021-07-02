В Испании рекордно снизилась безработица

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В июне число официально зарегистрированных безработных в Испании упало на 166 911 человек. Это максимальное снижение для периода в один месяц за всю историю наблюдений. Такие данные обнародовало в пятницу Министерство труда.
Июнь стал вторым подряд месяцем, когда падение безработицы бьёт все рекорды. В мае в стране стало на 129 378 безработных меньше.
На сегодняшний день в стране насчитывается 3 614 339 безработных. Это самый низкий показатель с марта 2020 года, когда Испанию накрыла пандемия коронавируса.