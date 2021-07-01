Испания задумала создать собственную цифровую валюту

Последние новости Испании на русском языке
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) предложила создать национальную цифровую валюту (CBDC).
Она внесла в Конгресс предложение по выпуску CBDC в связи с сокращением использования наличных денег, сообщает РБК со ссылкой на El Economista. В предложении политиков сказано, что национальная цифровая валюта обеспечит более высокую ликвидность. Испанская цифровая валюта покончит с привилегией банков в секторе денег, полагают представители PSOE, но проект будет реализован «без национализации банковской системы».
«Вполне возможно, что у каждого человека будет собственный счет с цифровыми деньгами непосредственно в центральном банке. Сейчас такая привилегия предоставляется только банкам», — сказано в сообщении партии.
Европейский центральный банк ведет разработку цифрового евро, но дата его выпуска до сих пор неизвестна. В октябре 2020 года ЕЦБ представил четыре сценария выпуска национальной цифровой валюты. Также регулятор назвал условия, которые необходимы для создания цифрового евро.