Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Испании

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Генеральный совет экономистов (CGE) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз роста ВВП Испании на 2021 и 2022 годы до 6,3% и 5,5% соответственно.
Экономисты основывают улучшение своих оценок на более скромном падении ВВП в первом квартале по сравнению с предварительными данными и на том факте, что в текущем квартале данные по потреблению, экспорту, строительству и спросу внушают всё больше оптимизма.
При этом прогноз экономистов остается на две десятых ниже прогноза, опубликованного правительством Испании (6,5% в этом году).
Генеральный совет экономистов также ожидает 50-процентное восстановление туризма в третьем квартале. И если это произойдёт, данный фактор станет мощным импульсом для роста оборота компаний и активизации предпринимательской деятельности в стране.