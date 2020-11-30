В Испании побит рекорд по инвестициям в супермаркеты

Этот год станет рекордным по объёму инвестиций в испанский сектор супермаркетов. Об этом свидетельствуют данные отчёта The Food Market in Spain от компании Savills Aguirre Newman.
По итогам 2020 года в супермаркеты Испании будет вложено 640 млн евро. Это на 460 млн больше, чем в прошлом году. Главная причина — высокая устойчивость продовольственного сектора к кризису, которая сделала этот тип активов хорошим вариантом для частных и институциональных инвесторов. Спрос на продукты питания не падает даже во время пандемии.
Самыми крупными сделками в уходящем году стали продажа портфеля Mercadona Orange компании LCN Capital Partners, покупка Sagax портфеля GM, состоящего из 37 Cash & Carry, и продажа шести гипермаркетов Eroski, принадлежащих Invesco, компании Pradera.
В Испании общая площадь продовольственных магазинов (гипермаркеты, супермаркеты, дисконтные магазины, магазины Cash & Carry, круглосуточные магазины и специализированные магазины) достигла 16,6 млн квадратных метров.
По прогнозам экспертов, в 2021 году возникнет насыщение рынка.Темы: Бизнес