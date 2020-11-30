Вакцина может стать обязательным условием при приёме на работу в ЕС

Вакцина от коронавируса может стать обязательным условием при приёме на работу в ЕС. Об этом заявили в Европейском социально-экономическом комитете EESC. Компании имеют право сами решать, с кем им подписывать контракт, считают в этом консультативном органе ЕС. При этом формально вакцинирование будет добровольным.
Президент Европейского социально-экономического комитета (EESC) Криста Швенг считает, что компании смогут не брать на работу тех, кто откажется от вакцинации против COVID-19. «Как работодатель я могу решать, с кем подписывать контракт», - заявила глава этого консультативного органа Евросоюза. «А сотрудник может сам решать, насколько он хочет работать в компании, где требуется прививка, чтобы подписать контракт», - отмечает Швенг.
При этом она уверена, что вакцинация должна быть добровольной, потому что «вакцина - это атака, и каждый должен решить индивидуально, хочет ли он её для себя». По её словам, первыми привиться должны медицинские работники, ведь именно они чаще всего контактируют с переносчиками коронавируса. А также пожилые люди и и пациенты с хроническими заболеваниями.
Брюссель уже заключил соглашения с Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson, а также завершил переговоры с CureVac и Moderna. Но все вакцины должны сначала получить одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
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