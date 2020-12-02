Безработица в Испании стремительно растёт

В ноябре в Испании стало на 25 269 безработных больше (рост на 0,6%), сообщает Министерство труда. Это самый большой рост безработицы с 2012 года. Тогда за один месяц число безработных подскочило сразу на 74 тысячи человек.
Общее число безработных в Испании по итогам ноября достигло 3,81 миллиона человек. И это на 653 128 больше, чем в прошлом году.
Стоит отметить, что в ноябре безработица в Испании растёт практически всегда. Исключением стали только 2013, 2014, 2015 и 2018 года. А самый драматический скачок был отмечен в 2008 году. Тогда безработица выросла на 171 тысячу человек.
При этом в октябре число официально зарегистрированных безработных в Испании выросло на 49 558 человек в октябре (на 1,3% больше). И это самый скромный рост для этого месяца с 2016 года.Темы: Бизнес