В Испании не хватает пунктов зарядки электрокаров

В Испании сейчас насчитывается 4545 станций, где можно зарядить электрический автомобиль. Они сосредоточены в крупных городах. Так, на Мадрид, Барселону и Валенсию приходится 35% всех пунктов.
В малонаселённых муниципалитетах, напротив, наблюдается нехватка таких «заправок». И это останавливает местных жителей, которые задумываются о покупке электрокара.
В целом Испания отстаёт по числу пунктов зарядки от своих европейских соседей и не входит даже в топ-10.
На начало 2020 года в стране насчитывалось более 63 тысяч электрических машин. И без станций зарядки это число расти не будет. До 2023 году в Испании планируется открыть ещё 100 тысяч пунктов. Одна только компания Iberdrola заявила о намерении установить 25 тысяч пунктов в следующем году.
Темы: Бизнес