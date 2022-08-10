В Испании на вокзалах и в аэропортах будут экономить энергопотребление за счёт кондиционеров

Железнодорожные и автовокзалы Испании, а также аэропорты с завтрашнего дня начнут адаптировать свои системы охлаждения и обогрева помещений к новым требованиям, утвержденным правительством.

Напомним, недавно власти Испании ограничили использование кондиционеров и обогревателей в общественных местах, чтобы снизить энергопотребление.

Теперь в зданиях испанских вокзалов и аэропортов летом должно быть не холоднее, чем 27 градусов, а зимой — не теплее, чем 19 градусов. Кроме того, с 22:00 будут гасить свет в неработающих магазинах.

При этом в поездах и автобусах можно не соблюдать этот температурный режим. Также игнорировать новые правила позволено таким учреждениям, как медицинские и учебные центры (школы, университеты или детские сады), парикмахерские, прачечные и спортивные залы.